В Австрии 15 октября состоялись досрочные парламентские выборы. По предварительным результатам большинство голосов (31,4%) набрала Австрийская народная партия (АНП) действующего министра иностранных дел Австрии и председателя ОБСЕ Себастьяна Курца. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) канцлера Кристиана Керна набрала 26,7%. За ультраправую Австрийскую партию свободы Хайнца-Кристиана Штрахе, основанную в 1956 г. бывшим нацистом и функционером СС Антоном Райнталлером, проголосовали 27,4% австрийских избирателей.

Президент Украины Петр Порошенко уже поздравил Себастьяна Курца с победой. Он выразился о Курце как о человеке, который хорошо знает украинскую тему, как об убежденном европейце, который знает важность консолидированного ЕС для мира на континенте. Посол Украины в Австрии Александр Щерба считает, что приход Курца на пост канцлера является хорошей новостью для Украины, поскольку австрийский политик знает и неоднократно посещал Украину и линию разграничения на Донбассе. Украинский посол не ждет радикальных перемен во внешней политике Австрии, но рекомендует делать окончательные выводы после формирования правительства и его первых шагов. Но, как обычно принято в Украине, за громкими заявлениями теряется суть происходящего, ведь политика Австрии по отношению к Украине не зависит от одного лишь Курца, а будет сформирована в зависимости от будущей коалиции в парламенте. А здесь уже возможны не совсем радужные для Украины варианты.

Ультраправый триумф

На недавних парламентских выборах в Австрии ни одна из политических сил не набрала достаточного количества голосов для формирования парламентского большинства и однопартийного правительства. Достаточно сложно судить, каким будет состав будущей коалиции в австрийском парламенте. Британское издание Independent не исключает, что Себастьян Курц может пойти на альянс с СДПА и реанимировать так называемую «большую коалицию», которая правила Австрией в 2013-17 гг. Социал-демократы были старшим партнером по коалиции и занимали большинство мест в парламенте. Себастьян Курц от АНП ограничивался портфелем министра иностранных дел и был полностью подотчетен канцлеру Кристиану Керну из СДПА. «Большая коалиция» неоднократно находилась у власти в Австрии со времен окончания Второй мировой войны.

В то же время сомнительно, что Себастьяну Курцу интересен новый альянс с социал-демократами. В мае 2017 г. произошел раскол «большой коалиции». АНП и СДПА не смогли согласовать программу деятельности правительства на 2017-2018 гг. В правительстве Австрии существуют разногласия по поводу миграционной политики. АНП требовала от СДПА согласиться на введение запрета на ношение паранджи в общественных местах, обязательных курсов немецкого языка для беженцев, а также создать центры по депортации нежелательных иммигрантов. После того, как лидерство в АНП перешло к Себастьяну Курцу от ушедшего в отставку вице-канцлера Райнхольда Миттенленера, молодой политик объявил о том, что его партия нуждается в реформировании и сотрудничества с СДПА не получится. Он предложил провести досрочные парламентские выборы.

Складывается впечатление, что Себастьян Курц намеренно пошел на разрыв с социал-демократами в условиях роста популярности ультраправых на фоне миграционного кризиса. В 2015 г. австрийское правительство, где роль первой скрипки играли эсдеки, приняло 90 тыс. беженцев, затем согласилось разместить на своей территории еще 24 тыс. иностранцев, согласно плану Еврокомиссии по переселению – 160 тыс. беженцев-мусульман с территории Греции и Италии. Австрия стала проходным двором для толп мусульман, которые попадают в ЕС через балканские страны. В 2015 г. около 1 млн выходцев из стран Азии и Африки пересекли территорию республики на пути в Германию и другие западноевропейские страны.

АНП под руководством Курца адаптировала некоторые программные моменты Австрийской партии свободы, у которой есть шансы стать ее младшим партнером в новой коалиции. Австрийские ультраправые даже обвиняли Курца в плагиаторстве. Лидер АНП обещает положить конец нелегальной миграции, обеспечить большую безопасность в австрийском обществе. Еще в составе «большой коалиции» АНП совместно с СДПА прорабатывали возможность дополнительно направить 750 австрийских военных с бронетехникой для патрулирования границ, чтобы предотвратить въезд новых беженцев в страну. АНП смогла отстоять решение облагать штрафом в размере 15 тыс. евро и отправлять в тюрьму тех лиц, которые отказываются добровольно уезжать из Австрии.

Вместе с Австрийской партией свободы Себастьян Курц может позволить себе предпринимать более жесткие меры в отношении беженцев, вплоть до депортаций и закрытия для них границ. Лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе убежден, что Австрия подвергается исламизации, выступает за запрет мусульманских атрибутов, является противником коалиции между АНП и СДПА. По его мнению, ислам чужд для Австрии. АНП предпринимала попытки сформировать коалицию с Австрийской партией свободы по итогам парламентских выборов 1999 г., когда не получилось договориться об альянсе с СДПА. Тогда четверть миллиона австрийцев устроили акции протеста, а страны-члены ЕС ввели санкции против Австрии, заставив АНП пересмотреть свою позицию.

Однако на закате 20 века в Австрии не было проблемы беженцев и миграционного кризиса. Сейчас совсем другая ситуация. Подходы ультраправых воспринимаются как альтернатива политике «открытых дверей» и мультикультурализму, которые потерпели крах в ЕС. Австрийцы устали от политики «открытых дверей» для беженцев, потенциальной угрозы со стороны исламских экстремистов и хотят от властей более жесткого подхода в решении миграционного кризиса ЕС. Нужно трезво смотреть на вещи: за партии Курца и Штрахе, которые поддерживают ужесточение миграционного режима и сокращение влияния ислама в австрийском обществе, в совокупности проголосовали почти 60% австрийцев. Себастьян Курц может воспользоваться антимигрантскими настроениями в австрийском обществе и отправить СДПА за борт коалиции.

Один «лучше» другого для Украины

Оптимизм украинских властей насчет результатов парламентских выборов в Австрии преждевременный. Если АНП договорится о коалиции с Австрийской партией свободы, то позиция Австрии касательно агрессии России в Украине и антироссийских санкций может измениться не в нашу пользу. В декабре 2016 г. Хайнц-Кристиан Штрахе и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой подписали пакт о сотрудничестве между Австрийской партией свободы и кремлевской партией «Единая Россия». Австрийская партия свободы поддерживает отмену санкций, которые были введены против России после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс. Штрахе считает, что псевдореферендум в Крыму был демократичным. Политик убежден в том, что полуостров всегда был российским, а его передача генсеком СССР Никитой Хрущевым в состав УССР была незаконной. Если Австрийская партия свободы будет находиться в составе правящей коалиции, то ей будет гораздо легче блокировать выгодные для Украины решения в парламенте, включая продолжение участия Австрии в антироссийских санкциях.

Сам Себастьян Курц занимает двойственную позицию по Украине. На правах председателя ОБСЕ он принимает участие в урегулировании конфликта на Донбассе. Он считает, что условием для отмены антироссийских санкций должно стать выполнение минских договорённостей. В то же время, Курц допускает возможность пошаговой отмены антироссийских санкций, которые не привязаны к аннексии Крыма, если Россия выполнит хотя бы часть минских договоренностей. Лидер АНП не поддерживает новые санкции США против РФ, которые препятствуют реализации проекта российского газопровода «Северный поток-2». После посещения Донбасса в январе 2017 г. Курц отклонил возможность размещения в зоне конфликта вооруженной миссии ОБСЕ вопреки интересам украинских властей.

Австрийские социал-демократы придерживаются похожих взглядов. Лидер СДПА Кристиан Керн считает, что антироссийские санкции не оправдали себя и нужно найти другой способ влияния на позицию президента РФ Владимира Путина без нанесения ущерба экономики Австрии. Он считает, что ограничительные меры в отношении РФ обходятся Австрии слишком дорого, почти 0,3% от ВВП. В июне Кристиан Керн и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не одобрили новые санкции США против России и акцентировали внимание на том, что ограничительные меры негативно отразятся на интересах европейских компаний, которые участвуют в реализации российского проекта газопровода «Северный поток-2». Видимо, канцлер Австрии забыл о временах, когда его страна была нелегитимно присоединена к Третьему Рейху, а европейские страны придерживались политики невмешательства и умиротворения агрессора.

Хотя удивляться тут нечему. Современная Австрия является типичным малым и самобытным европейским государством, политическая элита которого придерживается экономического и национального эгоизма и заинтересована отстаивать в первую очередь интересы своих граждан, а не нести мир в Украину. Ужесточение или продление антироссийских санкций не выгодно австрийскому бизнесу. Австрийская компания OMV AG участвует в реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Австрия была одной из участниц несостоявшегося проекта газопровода «Южный поток». Под влиянием антироссийских санкций в Австрии исчезли 7 тыс. рабочих мест, экономические потери составили 550 млн евро в 2015 г. Россия занимает 10-е место среди торгово-экономических партнеров Австрии (Украина – 21-е место). Экспорт товаров из Австрии в Россию с 2010 по 2016 г. сократился с 2,547 млрд до 1,883 млрд евро. Около 45% австрийского экспорта приходится на машины и оборудование, 10% - на продукты питания. В австрийском городе Баумгартен находится газораспределительный центр «Центральноевропейский газовый хаб», 50% акций которого принадлежат «Газпрому»". До ввода санкций, Австрия и Россия сотрудничали в 27 совместных проектах в сфере энергоэффективности, энергосбережения, нефтегазовой промышленности, охраны окружающей среды, транспорта, авиации, машиностроения, информационных технологий.

Новые власти Австрии могут требовать от ЕС пошаговой отмены антироссийских санкций, а точнее – избирательного освобождение из-под ограничительных мер наиболее выгодных секторов сотрудничества с Россией. В крайнем случае, правые могут ослабить антироссийские санкции в одностороннем режиме. Австрийские выборы - это еще один урок для политической элиты ЕС, который гласит о том, что уже давно пора спуститься с небес на землю и прекратить политику «открытых дверей» и перейти к возвращению беженцев и нелегалов в страны их гражданской принадлежности. Иначе влияние лояльных России ультраправых политических сил в малых европейских странах будет только расти.

112 Украина