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Польская комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета Ту-154, в результате крушения которого в Смоленской области погиб президент Польши Лех Качиньский.

Об этом заявил глава Минобороны Польши Антони Мачаревич, сообщает Польское радио.

«Мы нашли в записи одного из регистраторов момент взрыва – он был идентифицирован. Сейчас мы занимаемся его анализом», - заявил Мачеревич.

Политик напомнил, что версию взрыва комиссия, расследующая катастрофу, озвучила в своем отчете еще весной, передает Украинская правда.

«Тогда мы установили, что произошел взрыв, который в конечном итоге уничтожил самолет. Сейчас мы знаем гораздо больше», - говорит министр.

Также Мачеревич добавил, что «до конца следующей весной будет представлен доклад не только по ходу событий, но и по тому, кто несет главную ответственность за трагедию в Смоленске».

Напомним, в Польше комиссия по расследованию Смоленской катастрофы обнаружила следы взрыва на левом крыле самолета, в котором погибла польская политическая элита в 2010 г. 

Лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту — президент с супругой и 86 членов правительственной делегации, летевшие на поминальные мероприятия в Катынь, а также члены экипажа — погибли.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчет об итогах технического расследования. Непосредственной причиной крушения было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и комиссией Миллера и создали вторую комиссию.

В седьмую годовщину трагедии под Смоленском, вторая по счету польская комиссия по расследованию катастрофы распространила материалы своей работы, в которых вину за произошедшее возложила на российских авиадиспетчеров.
ForUm

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