Материалы дела в отношении Юрия Иванющенко направлены на новое судебное рассмотрение в апелляционной инстанции. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Во исполнение возложенных законом полномочий Генеральной прокуратурой Украины обеспечена отмена незаконного судебного решения, принятого 26.01.2017 Высшим специализированным судом Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в пользу Иванющенко, подозреваемого в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) УК Украины», - говорится в сообщении.

Верховный суд Украины удовлетворил заявление заместителя генерального прокурора о пересмотре указанного постановления из-за неодинакового применения кассационной инстанцией одной и той же нормы права, что обусловило принятие разных по содержанию судебных решений.

Постановлением Верховного Суда Украины от 12 октября отменено указанное определение кассационной инстанции, которой безосновательно отказано в отмене постановления Апелляционного суда Киева, которое препятствовало рассмотрению апелляционной жалобы прокурора на незаконное решение следователя судьи Соломенского районного суда от 27 января 2016 года о безосновательном закрытии уголовного производства в отношении подозреваемого Иванющенко.

Материалы дела направлены на новое судебное рассмотрение в суд апелляционную инстанцию.

Напомним, 1 марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Верховный суд Украины закрыл все дела в отношении Иванющенко. Однако в ВСУ опровергли эту информацию.

Как известно, летом 2016 года Генеральная прокуратура Украины добилась отмены решения Апелляционного суда Киева, которое обязывало уполномоченного прокурора закрыть уголовное производство в отношении Иванющенко.

Министерство внутренних дел объявило Иванющенко в розыск в январе 2015 года.

Экс-депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах).

Кроме того, департамент специальных расследований ГПУ проводит досудебное расследование по делу Иванющенко в уголовных процессах по хищению средств Киотского протокола в 2012-2014 годах.