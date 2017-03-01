В Верховном суде Украины заявляют, что не закрывали уголовное производство в отношении экс-регионала Юрия Иванющенко, сообщает пресс-служба суда.

В суде отметили, что на рассмотрении Судебной палаты по уголовным делам ВСУ находилась заявление заместителя генерального прокурора о пересмотре Верховным судом решения Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 26 января 2017 года и постановления судьи Апелляционного суда Киева от 30 июня 2016 года относительно Иванющенко.



«Действующим законодательством Украины предусмотрен пересмотр судебных решений Верховным судом Украины исключительно на основании и в порядке, установленных Уголовным процессуальным кодексом Украины, в том числе на основании неодинакового применения судом кассационной инстанции одной и той же нормы права, предусмотренной настоящим Кодексом, что обусловило принятие разных по содержании судебных решений. Заместитель генерального прокурора Украины обратился с заявлением о пересмотре судебных решений относительно Иванющенко именно на этом основании», – говорится в сообщении.



В ВСУ подчеркнули, что при рассмотрении заявления было установлено, что суд первой инстанции удовлетворил жалобу защитника в интересах подозреваемого на бездействие заместителя генерального прокурора и принял решение, в том числе об обязательствах уполномоченного в уголовном производстве прокурора совершить действия по закрытию уголовного производства.



По данным суда, решение было обжаловано в апелляционном порядке соответствующим прокурором. Судья апелляционной инстанции отказал в открытии апелляционного производства по этой жалобе, мотивируя решение тем, что приведенное постановление следственного судьи не подлежит обжалованию в апелляционном порядке.



«Уполномоченный прокурор обратился в ВССУ с кассационной жалобой об отмене постановления апелляционного суда и назначении нового рассмотрения в апелляционной инстанции, обосновывая свою жалобу и тем, что решение следственного судьи является незаконным, поскольку срок досудебного расследования в уголовном производстве не истек, досудебное расследование неоднократно останавливалось и возобновлялось, по результатам рассмотрения коллегия судей судебной палаты по уголовным делам ВССУ оставила без изменения решение первой и апелляционной инстанций, а кассационную жалобу прокурора - без удовлетворения», – отметили в ВСУ.



В суде сообщили, что, не согласившись с решением судов кассационной и апелляционной инстанций, заместитель генерального прокурора обратился в Верховный суд с заявлением о пересмотре в связи с неодинаковым применением одних и тех же норм права, предусмотренных ч. 2 ст. 307 и ч. 4 ст. ст. 399 УПК Украины, и добавил для сравнения две копии постановлений кассационной инстанции, в которых, по его мнению, те же нормы применены по-другому.



«16 февраля 2017 коллегия судей Судебной палаты по уголовным делам ВСУ, заслушав судью-докладчика, изучив заявление и приобщенные к ней копии судебных решений, пришла к выводу об отсутствии оснований для пересмотра обжалуемого судебного решения Верховным судом Украины в связи с необоснованностью, поскольку сравниваемые и обжалуемое заместителем генерального прокурора Украины решения не содержат различных правовых выводов суда кассационной инстанции, в основе которых находится неодинаковое применение норм права», – подчеркнули в ВСУ.



В соответствии с главой 33 УПК Украины вопрос о допуске дела к производству решается в отсутствии участников уголовного производства, каким является и прокурор.



Также в суде обратили внимание на то, что в ходе досудебного расследования в уголовном производстве относительно Иванющенко последнему 29 декабря 2014 года было предъявлено уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений. «Из материалов дела, предоставленных органами досудебного расследования, следственный судья установил бездеятельность органов досудебного расследования и прокурора в течение длительного времени о проведении следственных действий и постановление процессуальных документов, признав это нарушением прав подозреваемого, которого ограничили в передвижении, в отношении движимого и недвижимого имущества которого принято решение о наложении ареста», – отмечается в сообщении.



«Таким образом Верховный суд Украины решение относительно Иванющенко по сути не пересматривал и, соответственно, не принимал решения о закрытии уголовного производства в отношении него, а поэтому распространенная по этому вопросу информация не соответствует действительности», – подытожили в ВСУ.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Верховный суд Украины закрыл все дела в отношении Иванющенко.

Как известно, летом 2016 года Генеральная прокуратура Украины добилась отмены решения Апелляционного суда Киева, которое обязывало уполномоченного прокурора закрыть уголовное производство в отношении Иванющенко.

Министерство внутренних дел объявило Иванющенко в розыск в январе 2015 года.

Экс-депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах).

Кроме того, департамент специальных расследований ГПУ проводит досудебное расследование по делу Иванющенко в уголовных процессах по хищению средств Киотского протокола в 2012-2014 годах.