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За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В ответ украинские военные 14 раз открывали ответный огонь. В результате боевых действий получил ранения один военнослужащий.

Так, на донецком направлении вечером, в течение часа боевики били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на подступах к Авдеевке. Ночью под пулеметным огнем оказались позиции у Майорска и Песок, вооружение БМП враг применял неподалеку Зайцево.

На луганском направлении в конце суток оккупанты дважды открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов и пулеметов по защитникам Новоалександровки. Военные ВСУ отвечали врагу. В результате этого противостояния, около 18:00 получил ранения один украинский военнослужащий. Кроме того, вечером пророссийские наемники применяли 82-миллиметровые минометы неподалеку Крымского, а противотанковые гранатометы и стрелковое оружие у Станицы Луганской и Валуйского.

На Приморском направлении из легкого пехотного вооружения боевики обстреливали наши опорные пункты в районе Широкино, Гнутово и Водяного.
ForUm

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