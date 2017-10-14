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В субботу, 14 октября, Украина отмечает День защитника, потчуя борцов за государственный суверенитет Украины.

Праздник официально установлен 14 октября 2014 года указом Президента.

Таким образом Порошенко установил ежегодно 14 октября отмечать День защитника Украины, отменив празднование Дня защитника Отечества 23 февраля.

Также этот день в Украине отмечается День украинского казачества и годовщина создания УПА.

День защитника Украины является государственным праздником и нерабочим днем. В этом году выходной день приходится на понедельник (16 октября). 
ForUm

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