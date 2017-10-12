Замминистра обороны Игорю Павловскому стало плохо во время заседания суда по избранию ему меры пресечения.

Об этом 112 Украина со ссылкой на своего корреспондента, находящегося в зале Соломенского районного суда Киева.

В связи с возникшими проблемами со здоровьем у Павловского в зале суда появились медики, а судья объявила 15-минутный перерыв.

«15 минут перерыва судья Лазаренко объявила потому, что во время судебного заседания замминистра обороны господину Игорю Павловскому стало плохо. В зал заседания пришли медики, они уже покинули вместе с Павловским зал заседаний и сказали, что должны все-таки вернуться», – отметил корреспондент.

Она отметила, что в ходе заседания Павловскому становилось плохо несколько раз. Ему также разрешили снимать наручники и общаться с женой.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему по растрате государственных средств в сумме свыше 149 млн гривенпри закупке топлива для Министерства обороны Украины. Были задержаны заместитель министра Игорь Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов.

11 октября НАБУ сообщило о еще двух подозреваемых в этом деле.