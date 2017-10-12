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Соломенский райсуд Киева избрал заместителю министра обороны Игорю Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.

Как сообщает «Украинская правда». суд отклонил ходатайство обвинения об избрании меры пресечения в виде ареста на 60 суток или залога в размере 75 млн грн.

По решению суда, Павловский не может покидать свое фактическое место проживания в Житомире.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему по растрате государственных средств в сумме свыше 149 млн гривенпри закупке топлива для Министерства обороны Украины. Были задержаны заместитель министра Игорь Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов.

11 октября НАБУ сообщило о еще двух подозреваемых в этом деле.
ForUm

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