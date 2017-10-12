Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тариф энергогенерирующей компании «Киевэнерго» на централизованное горячее водоснабжение для населения на 4,5% и на 2% снизила тариф на отопление. Соответствующие решение комиссия приняла на заседании 12 октября.

Согласно решению, тарифы для «Киевэнерго» на услугу по централизованному снабжению населения горячей водой установлены на уровне 80,62 грн за куб. м с полотенцесушителем и 74,53 грн за куб. м без полотенцесушителя (с учетом НДС), сообщает «Экономическая правда».

Также комиссия установила для «Киевэнерго» тарифы на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика на уровне 1385,83 грн за Гкал и 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета (с учетом НДС).

Напомним, в июле тариф ПАО «Киевэнерго» на поставку горячей воды повышен на 1,6%, а на отопление – снижен на 0,2%.