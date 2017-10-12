также в разделеСтолица
В Киеве средь бела дня подстрелили мужчину 34
Киевсовет переименовал 10 столичных улиц 73
В Киеве переименовали Интернациональную площадь 43
Эскалатор на «Крещатике» остановили женские шпильки 55
В Киеве из банковских ячеек украли $350 тысяч и кило золота 99
Подключать киевские дома к отоплению начнут 16 октября 34
На подключение киевских домов к теплу уйдет до 10 дней 31
Прокуратура: Разрушившего монумент Небесной сотни вандала не отпускали 37
В Киеве открыли звезду Нины Матвиенко 45
В Киеве до конца суток ветер усилиться до 15-18 м/с 131
КГГА: Школьная форма в Киеве не обязательна 50
КГГА обещает вернуть горячую воду всем киевлянам 33
Сегодня киевское метро будет работать дольше 95
В Киеве трамвай задавил мужчину 81
Порошенко открыл Театр на Подоле 69
Школы и больницы Киева начали подключать к отоплению 27
В Киеве во время марафона скончался мужчина 132
На столичном Подоле произошла стрельба, ранена девушка 105

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тариф энергогенерирующей компании «Киевэнерго» на централизованное горячее водоснабжение для населения на 4,5% и на 2% снизила тариф на отопление. Соответствующие решение комиссия приняла на заседании 12 октября.

Согласно решению, тарифы для «Киевэнерго» на услугу по централизованному снабжению населения горячей водой установлены на уровне 80,62 грн за куб. м с полотенцесушителем и 74,53 грн за куб. м без полотенцесушителя (с учетом НДС), сообщает «Экономическая правда».

Также комиссия установила для «Киевэнерго» тарифы на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика на уровне 1385,83 грн за Гкал и 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета (с учетом НДС).

Напомним, в июле тариф ПАО «Киевэнерго» на поставку горячей воды повышен на 1,6%, а на отопление – снижен на  0,2%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги