Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в растрате государственных средств при закупке топлива еще двоим чиновникам Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«11 октябрядетективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины, четырем должностным лицам Министерства обороны Украины», - говорится в сообщении.

Двое из них – заместитель министра обороны и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов – задержаны во время проведения следственных действий.

Двое подозреваемых в причастности к возможной растрате госсредств в сумме свыше 149 млн гривен при закупке топлива – сотрудник одного из отделов Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и сотрудник Департамента внутреннего аудита Минобороны Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Напомним, 11 октября 2017 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП провели ряд обысков, в результате которых по подозрению в причастности к преступлению при закупке топлива задержали двух чиновников Минобороны. Были задержаны заместитель министра и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов.