Сегодня, 30 мая, обвинительный акт в отношении 8 лиц, задействованных в так называемой «газовой схеме» Александра Онищенко, направлено в Соломенский райсуд Киева, сообщили ForUm’у в пресс-службе Национальной антикоррупционного бюро.

«В течение трех последних месяцев указанные лица и их адвокаты знакомились с материалами следствия. Установленный судом срок для этого истек 25 мая», – говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что обвиняемым инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч. 2 ст.205, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366, ч.1 ст.388 Уголовного кодекса Украины.

«В общем следствием установлена ​​причастность к участию в «газовой схеме» 27 человек. Во время досудебного расследования 9 из них признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Еще 10 подозреваемых в уголовном производстве, в том числе и организатор коррупционной схемы - народный депутат Александр Онищенко, находятся в розыске», – сообщили в бюро.

Напомним, ранее прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБУ завершили вручения обвинительных актов восьми подозреваемым и их защитникам по так называемому «газовому делу».

Как известно, Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

2 декабря 2016 года Онищенко в эфире российского пропагандистского телеканала «Россия 1» заявил, что он якобы по поручению Президента Петра Порошенко предлагал и передавал деньги народным депутатам за голосования, согласованные с Администрацией Президента.

1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения Онищенко государственной измены.