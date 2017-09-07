Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 5 сентября задержали одного из предполагаемых участников преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча», сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что задержанный скрывался от следствия, систематически меняя место жительства - с лета 2016 года он объявлен ​​в розыск.

«Наконец, детективы НАБУ установили местонахождение и задержали разыскиваемое лицо. 7 сентября ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 55 млн грн», – говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что соучастника «газовой схемы» подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 30 мая обвинительный акт в отношении 8 лиц, задействованных в так называемой «газовой схеме» Александра Онищенко, направлен в Соломенский райсуд Киева

В общем следствием установлена ​​причастность к участию в «газовой схеме» 27 человек. Во время досудебного расследования 9 из них признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Еще 10 подозреваемых в уголовном производстве, в том числе и организатор коррупционной схемы - народный депутат Александр Онищенко, находятся в розыске

Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

5 июля 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.