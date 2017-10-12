Министерство иностранных дел России заявило протест против снятия российских флагов со зданий в Вашингтоне и Сан-Франциско, в которых до начала сентября работали российские дипломаты. Об этом сообщает ВВС.

Вашингтон ранее заявлял, что все действия с российскими дипломатическими объектами проходят в рамках международных конвенций.

«Разумеется, никакого согласия на снятие флагов российская сторона не давала», - заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге в четверг, назвав снятие флагов «враждебной акцией».

В Москве расценивают случившееся как «надругательство над государственным символом России», добавила Захарова. По ее словам, Россия предпримет ответные действия, но какими они будут, в МИД пока не решили.

Очередное позорное событие

В Сан-Франциско украли 🇷🇺флаги со зданий @ConsulRussiaSF

Требуем от американских🇺🇸властей вернуть наши госсимволы pic.twitter.com/BjiXVEVlQ4 — Пос-во России в США (@RussiaInUSA) 11 октября 2017 г.





В госдепартаменте США, комментируя заявление российского посольства, заявили, что с флагами при снятии обращались бережно.

«Флаги на бывших консульских объектах в Сан-Франциско с уважением спустили, они хранятся внутри зданий», - цитирует агентство Рейтер комментарий чиновника госдепа.

В российской Госдуме заявили, что из-за инцидента с флагами откладывается поездка делегации депутатов в США.

Российские дипломаты покинули здания генерального консульства в Сан-Франциско и торговых представительств в Вашингтоне в начале сентября, после того как США потребовали закрыть представительства в ответ на ограничение числа сотрудников американской дипмиссии в России.

Посольство России в США назвало помещения «захваченными». Российским дипломатическим работникам работать в этих помещениях не разрешается.