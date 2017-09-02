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Сотрудники генконсульства России в Сан-Франциско начали выезжать из здания, которое им велено освободить до 2 сентября.

Журналисты заметили двух мужчин, которые вышли из здания с коробками и загрузили их в машину с тонированными стеклами и дипломатическими номерами, сообщает УНИАН со ссылкой на Associated Press.

Перед этим над зданием консульства появился черный дым. При этом пожарную службу сотрудники учреждения на территорию не пустили, заявив, что просто сжигают какие-то предметы в камине.

В отделе пожарной охраны Сан-Франциско в связи с этим выразили недоумение, поскольку в городе действует запрет на сжигание мусора, пластмасс или других вредных материалов в каминах в дни, когда температура воздуха превышает 35 градусов.

В МИД РФ заявили, что ничего необычного не происходит, просто здание готовят к консервации.

Ранее там заявляли, что американские спецслужбы намерены 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве РФ в Сан-Франциско.

Напомним, ранее в Госдепартаменте США заявили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, а также двух дипломатических объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке.
ForUm

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