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В Соединенных Штатах Америки требуют от Российской Федерации закрыть консульство в Сан-Франциско и уменьшить число российских дипломатов в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на издание USA Today, Администрация президента Дональда Трампа предприняла меры в ответ на решение РФ о высылке американских дипломатов из дипломатических ведомств в России.

В частности, в США требуют от РФ закрыть российское консульство в Сан-Франциско (штат Калифорния) и уменьшить число российских дипломатов в посольстве РФ в Вашингтоне и в консульстве в Нью-Йорке.

Напомним, МИД РФ 28 июля распространил заявление, принятое в ответ на расширение антироссийских санкций со стороны США.

В частности, в нем говорится, что Россия сокращает численность американских дипломатов до 455 человек и закрывает доступ с 1 августа к посольской даче в Серебряном бору.
ForUm

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