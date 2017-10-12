Задержанных в Одессе разбойников, напавших на автобус в Херсонской области, подозревают в подобных преступлениях на территории пяти областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По словам первого заместителя начальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергея Прудченко, злоумышленники действовали по схеме, когда транспорт с потенциальными жертвами останавливают с помощью самодельных шипов. После остановки микроавтобуса нападавшие под угрозой оружия отбирали у предпринимателей деньги и ценные вещи и исчезали.

Полицейские дождались, пока злоумышленники соберутся в одном месте, после чего их задержали. Разбойники даже не успели применить огнестрельное оружие, которое у них было, и оказать сопротивление.

Семерых из них – выходцов из одной из стран Кавказского региона – задержали в момент раздела имущества и денег, похищенных у ограбленных предпринимателей. Еще двух членов группы, которые руководили нападением, задержали по другим адресам. Один из них намеревался ехать из Украины, для этого у него уже были приобретены билеты.

Прудченко отметил, что ранее злоумышленники уже попадали в поле зрения полиции. В прошлом году их задерживала полиция за совершение подобных преступлений. В частности, разбойники нападали на людей, которые ночевали в автомобилях во время путешествий. Нападавшие разбивали окна авто, забирали имущество и деньги своих жертв, после чего исчезали. Осенью прошлого года полиция задержала пятерых членов группы, однако позже они оказались на свободе. В этом году члены группы «повысили квалификацию» и начали совершать нападения с использованием средств для принудительной остановки транспорта.

«Можно с уверенностью говорить о том, что в этом и прошлом годах они действовали на территории Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей», - подчеркнул полицейский.

Он добавил, что семь из девяти членов группы является ранее судимыми за совершение корыстных преступлений, еще один – за убийство. Группа создалась в Горловке Донецкой области, однако с началом боевых действий на востоке Украины злоумышленники появились на мирной территории государства. Также есть подтвержденная информация, что члены группы участвовали в боевых действиях в зоне проведения антитеррористической операции – на стороне незаконных вооруженных формирований.

Как сообщал ForUm, 8 октября в Каховском районе Херсонской области неизвестные в масках ограбили на трассе пассажиров микроавтобуса, водитель которого остановился для ремонта колес.

На следующий день злоумышленников задержали в Одессе.