Советник Президента Украины и помощник министра обороны Юрий Бирюков в эфире «5 канала» прокомментировал резонансные заявления о финансовых махинациях с закупками в Минобороны.

«Фамилии я в Интернете также читал, но я советник на общественных началах и подтверждать официально фамилии, наверное, это не совсем корректно», - сказал он.

По словам Бирюкова, факт растраты 149 миллионов должен подтвердить суд.

«О хищения 149 млн гривен сказал Назар Холодницкий, однако это еще не подтвердил суд, поэтому говорить, что действительно украли, мне сложно», - заявил советник Президента.

Вместе с тем он отметил, что МОУ ежегодно слышит упреки о якобы хищении средств.

«Истории о закупке топлива по завышенным ценам мы слышим регулярно с 2014 года. То есть у нас ежегодно всплывают какие-то фантастические истории о том, что закупки осуществляются по заоблачным ценам. Потом выясняется, что там перепутали литры и килограммы, там перепутали цены. Затем мы выдаем анализ, Минобороны из года в год среди оборонных ведомств закупает по наименьшей цене. Кроме того, нужно учитывать какие-то временные факторы, ценовые колебания. Наиболее парадоксально – вся эта информация находится в открытом виде в Prozorro. То есть я никак не комментирую эффективность работы Национального антикоррупционного бюро, однако все, что я сегодня читаю в СМИ, это все то, что опубликовано на сайте Prozorrо», - отметил Бирюков.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему по растрате государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины. Были задержаны заместитель министра и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов.