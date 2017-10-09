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В Каховском районе неизвестные в масках ограбили на трассе пассажиров микроавтобуса, водитель которого остановился для ремонта колес.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, ЧП произошло в воскресенье, 8 октября.

«В дежурную часть Каховского отдела полиции поступило сообщение, что на 319 км автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск на обочине стоит микроавтобус «Мерседес-Спринтер» со спущенными колесами. На месте происшествия 45-летний водитель рассказал полицейским, что он остановился для ремонта передних колес. В это время к  микроавтобусу подошли несколько человек с масками на лицах. Они завладели личными вещами у 10 пассажиров и скрылись в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

На розыск злоумышленников ориентирован личный состав полиции. Предварительная правовая квалификация уголовного преступления - ч.4 ст.186 Уголовного кодекса Украины (Грабеж). Проводится проверка.
ForUm

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