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Подозреваемые в разбойном нападении на автобус в Херсонской области оказались сепаратистами из Горловки, которые были задержаны в сентябре 2016 года за подобные разбои, а затем отпущены. Об этом в Facebook сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

«В сентябре 2016 опера Ривненской области задержали сепаратистов из Горловки, которые совершали дерзкие преступления на трассах Украины. Основная цель нападающих – дестабилизация покоя в государстве. Спящие люди в своих авто на заправках испуганно просыпались от разбитого битой окна. Преступники пробивали колеса, выхватывали сумки с деньгами и убегали. Пострадавших было много, и люди действительно чувствовали себя беззащитными, потому полиция, по их мнению, не могла этом помочь», - написал он.

Но группировку задержали и установили, что она имеет российские корни, а задержанные принимали активное участие в боевых действиях на востоке страны на временно неподконтрольной Украины территории.

Однако, по словам Князева, суд принял решение об изменении меры пресечения и отпустил задержанных на свободу.

«Оглашение приговора затягивается якобы из-за того, что кто-то из пострадавших не появляется на судебные заседания (напомню, рассматривает дело Дубенский суд Ривненской области, а пострадавшие – со всей страны)», - сообщил он.

С сентября 2017 года полиция начала регистрировать факты разбойных нападений на трассах государства, где объектами нападений становятся автобусы с пассажирами, которые едут на вещевой рынок Одессы. В масках и под угрозой оружия у предпринимателей забирали все.

«Херсонские опера, в результате слаженных оперативно-розыскных мероприятий, через 3 часа после очередного разбоя в Одессе по месту жительства задержали 9 мужчин, которые как раз делили полученные деньги. Как в кино: «это тебе, а это - мне». И вот дежавю - «на манеже все те же». Фамилии разбойников те же, что и осенью 2016 в Киеве», - заявил глава Нацполиции.

Как сообщал ForUm, 8 октября в Каховском районе Херсонской области неизвестные в масках ограбили на трассе пассажиров микроавтобуса, водитель которого остановился для ремонта колес.

На следующий день злоумышленников задержали в Одессе.

 
ForUm

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