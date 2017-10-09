Полицейские Херсонщины задержали в Одессе злоумышленников, которые накануне совершили разбойное нападение в Каховском районе. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

Как сообщалось ранее, 9 октября в полночь в полицию поступило сообщение, что на 319 км автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск на обочине стоит микроавтобус «Мерседес-Спринтер» со спущенными колесами. На месте происшествия 45-летний житель Запорожской области рассказал полицейским, что во время движения почувствовал, как микроавтобус стало качать. Водитель остановился на обочине и увидел, что передние колеса пробиты. В это время к микроавтобусу подъехали два автомобиля, из которых вышли несколько человек с масками на лицах. Они разбили окна в транспортном средстве, вошли в салон и завладели личными вещами у 10 пассажиров-предпринимателей, которые направлялись в Одессу.

В ходе розыскных мероприятий полицейские выяснили, что номерные знаки, установленные на автомобилях преступников, были за несколько часов до этого похищены в Каховке.

Утром полицейские задержали злоумышленников при распределении денег в Одессе.

Группа состояла из 10 человек в возрасте от 23 до 40 лет. Одного из них задерживали во Львове при попытке выехать за границу. В состав группы входили ранее судимые за имущественные преступления уроженцы одного из иностранных государств, жители Донецкой и Одесской областей.

Во время проведения обысков по месту жительства задержанных, работники полиции изъяли более 200 тыс. гривен, транспортные средства, мобильные телефоны, ювелирные изделия и два пистолета. Задержание проводили правоохранители областной полиции и бойцы роты полиции особого назначения.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Проверяется причастность подозреваемых к совершению ряда аналогичных преступлений на территории Херсонщины и других областей.