Заявление президента Чехии Милоша Земана о том, что российская аннексия Крыма - «свершившийся факт» и Украине нужно принять компенсацию за это в финансовом плане, нефтью или газом вызвало шквал негодования среди украинских политиков и общественности. Осуждение выступления чешского президента украинскими депутатами привлекло большое внимание чешских СМИ, которые процитировали слова Леонида Емеца о »падлюке» Земане. В Чехии сейчас завершается предвыборная кампания в парламент, а в январе пройдут выборы президента, и естественно, что скандал, вызванный предложением Украине обменять Крым, не остался незамеченным.

Для значительной части чехов Земан давно уже является enfant terrible чешской политики, в чем автору удалось убедиться во время общения в Праге с чешскими журналистами и политологами. С одной стороны, Земан вызывает насмешки из-за пристрастия к алкоголю, с другой стороны - он первый всенародно избранный президент Чехии, который своим лоббированием сближения с Россией создал немало проблем для чешского правительства и вредит имиджу страны за рубежом.

«В Чехии утверждают, что Земан сознательно прибегает к провокациям, чтобы компенсировать дефицит полномочий».

Тем не менее, вряд ли украинцам стоит принимать заявления чешского президента близко к сердцу. Как объяснил на встрече с украинскими журналистами в Праге редактор международного отдела чешской газеты Hospodářské noviny Ондржей Соукуп, Земан сознательно прибегает к провокациям, чтобы компенсировать дефицит полномочий. «У президента декоративные функции, чуть больше, чем у английской королевы. Он подписывает законы, может наложить вето. После того, как начали избирать президента напрямую, возрос его неформальный авторитет, но полномочий не прибавилось. Соответственно, единственный способ для него (Земана, - Ред.) оказывать влияние - это вызывать постоянные скандалы, он в этом абсолютный мастер. В этот раз это коснулось и Украины», - отметил Соукуп.

Согласно Конституции Чехии, «правительство является высшим органом исполнительной власти», соответственно внешняя политика - прерогатива премьера и МИД страны. Посол Чехии в Украине Радек Матула уже неоднократно в интервью украинским СМИ подчеркивал это и называл позицию Земана его личной точкой зрения.

Во внешней политике президент обладает представительскими функциями, влияет на назначение послов и ратификацию международных соглашений. Земан своими полномочиями пытается максимально воспользоваться: например, в Москву был назначен послом дружественный России коммунист, первый чехословацкий космонавт и герой Советского Союза Владимир Ремек. Впрочем, как заверил украинских журналистов в Праге чешский политолог Михал Вит, в посольстве в России работают дипломаты, которые

Провокационные заявления Земана в значительно степени направлены на внутреннюю аудиторию и на привлечение внимание к собственной персоне. Как отмечает Анджей Соукуп, все годы пребывания у власти Земан занимается личным пиаром, постоянно объезжая небольшие города с целью агитации. «Он говорит людям: все воруют, интеллектуалы и феминистки - это ужасно, а я такой же простой, как и вы, люблю выпить. И если его «любимые элиты» говорят, что Россия агрессор, он почти автоматически возражает, что не агрессор. Когда был процесс над Pussy Riot и все поддерживали петицию в их поддержку, он говорил, что это абсурд», - поясняет чешский журналист.

Сейчас уже мало кто вспомнит, что в апреле 2014 года Земан призывал ввести войска НАТО в Донбасс. «Если Россия решит расширить территориальную экспансию на восточную Украину, то с шутками будет покончено. В этом случае я бы предложил не только максимально жесткие санкции со стороны ЕС, но и повышение боеготовности части НАТО, например, введение войск на украинскую территорию», - заявил тогда чешский президент. Он также предлагал генсеку НАТО предпринять меры устрашения в отношении России, но затем резко изменил свою точку зрения.

«Земан был первым, кто в конце апреле 2014 года призвал ввести в Донбасс войска НАТО. А потом через две недели о российских войсках он заявил: а мне Сергей Лавров сказал, что их там нет», - отметил в общении с украинскими журналистами Ондржей Соукуп.

В эти дни в Чехии внимание сосредоточено на парламентских выборах, которые пройдут через 10 дней и на которых может победить партия олигарха Андрея Бабиша. Это может стать гораздо большим вызовом для страны, чем Земан с его декоративными функциями. Президентская кампания пока не вызывает большого интереса.

На выборах 2013 года Земану удалось победить князя Карела Шварценберга - бывшего министра иностранных дел Чехии и представителя либеральной партии TOP-09, которая является, пожалуй, наиболее еврооптимистичной и призывающей к поддержке Украины политической силой в Чехии. Прага, Брно и некоторые другие крупные города Чехии тогда проголосовали за Шварценберга, а Земан победил в небольших городах и в сельской местности.

В нынешней предвыборной кампании чешскому президенту противостоит возглавлявший в 2009-2017 годах Чешскую академию наук Иржи Драгош, противник идеи референдума о выходе Чехии из ЕС. Согласно сентябрьскому опросу Median, за Земана готовы проголосовать 27% избирателей, Драгоша - 24%.

И хотя Земана чешские журналисты и политологи, с которыми удалось пообщаться автору в Праге, считают российским «троянским конем», больше внимания здесь советуют обращать на то, как российские бизнесмены коррумпируют чешских политиков через инвестиции, совместный бизнес в сферах недвижимости, строительства и энергетики.

После ухода с поста президента Вацлава Гавела в 2003 году в Чехии, похоже, привыкли, что хозяин Пражского града не является тем моральным авторитетом, которым он должен быть, и поэтому его ограниченные полномочия - это хорошо. До Земана президентом был Вацлав Клаус, который начинал как один из инициаторов евроинтеграции, а сейчас является евроскептиком и завсегдатаем Валдайского клуба. Чешские журналисты в разговоре с автором называли его нарциссом, который может бойкотировать СМИ из-за одного неудобного вопроса.