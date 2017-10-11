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Оболонский районный суд перенес на 19 октября рассмотрение дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.

Дело отложено из-за неявки на судебное заседание государственного адвоката Максима Герасько, сообщает Укринформ.

На предыдущем судебном заседании Герасько сообщил, что намерен провести конфиденциальную встречу со своим подзащитным в России.

Председательствующий судья по данному делу Владислав Девятко отметил, что адвокат подал в суд соответствующие документы, в частности билеты на авиарейс «Киев-Минск» и «Минск-Москва».

Напомним, 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом экс-президента Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.

6 сентября суд принял решение о переносе заседания на 21 сентября, таким образом предоставив Герасько дополнительное время для ознакомления с материалами дела.

21 сентября суд отказался снова предоставить Герасько дополнительное время для ознакомления с материалами дела. 
ForUm

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