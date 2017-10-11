Совет Европейского Союза отклонит предложение Венгрии о пересмотре Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
«Венгрия поднимет вопрос о законе Украины об образовании в Совете иностранных дел ЕС 16 октября. Попытки пересмотра СА будут отвергнуты», – написал он.
Напомним, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что через него будет блокировать все международные инициативы Украины.
В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил, что эксперты ЕС очень положительно оценивают реформу образования в Украине.
10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.
12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы на осенней сессии проведет срочные дебаты относительно украинского закона.
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