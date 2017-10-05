Оболонский районный суд Киева отложил рассмотрение дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене в связи с поездкой его адвоката Максима Герасько в РФ на встречу с экс-президентом.

Такое решение в четверг огласил председательствующий судья Владислав Девятко, сообщает Укринформ.

В начале заседания Девятко сообщил присутствующим, что Герасько подал ходатайство о переносе судебного заседания, чтобы он мог провести конфиденциальную встречу со своим подзащитным.

Девятко отметил, что адвокат подал в суд соответствующие документы - в частности, билеты на авиарейс «Киев-Минск» и «Минск-Москва».

На вопрос прокурора Руслана Кравченко о дате отлета судья уточнил, что билеты адвокат взял на сегодняшнее число.

«Объявить перерыв на 11 октября на 10:00», - сказал Девятко.

Напомним, 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом экс-президента Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.

6 сентября суд принял решение о переносе заседания на 21 сентября, таким образом предоставив Герасько дополнительное время для ознакомления с материалами дела.

21 сентября, суд отказался снова предоставить Гераськодополнительное время для ознакомления с материалами дела.

27 сентября Герасько обратится в Центр бесплатной правовой помощи с просьбой профинансировать его поездку в Россию для встречи с подзащитным.