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Турция вошла в топ-5 торговых украинских партнеров и топ-10 иностранных инвесторов в Украине. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с турецкой делегацией, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Президент подчеркнул, что за шесть месяцев текущего года товарооборот между странами вырос почти на 20%.  

Кроме того, во время переговоров стороны обсудили сотрудничество в энергетической сфере. «Наше государство имеет значительный опыт и развитую научно-практическую базу для содействия развитию атомной энергетики Турции. В частности, это касается подготовки турецких специалистов», - отметил Порошенко.

По его словам, также очень перспективным выглядит развитие и надлежащее использование транзитного потенциала Украины и Турции. «Будут открываться новые маршруты авиа- и паромного сообщения между нашими странами», - сообщил Глава государства.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в 2015 году они вместе с Порошенко объявили общую цель – к 2023 году удвоить или утроить товарооборот между Украиной и Турцией. «Мы приняли решение как можно скорее вывести наш товарооборот на уровень 10 млрд долларов», - рассказал он, отметив, что необходимо много работать, чтобы достичь желаемого уровня. В частности, президент Турции подчеркнул, что необходимо максимально быстро финализировать соглашение о свободной торговле.

Президент Украины также отметил существенную активизацию сотрудничества в гуманитарной сфере, в частности начала изучения украинского языка в турецких университетах, а также рост межчеловеческих контактов, чему особенно способствует решение о введении режима взаимных поездок граждан на основе ID-карт.

Эрдоган также сообщил: «Чтобы удовлетворить большой интерес в Украине к турецкому языку и культуре мы открываем Турецкий культурный центр». Он поблагодарил украинскую сторону за поддержку в этом вопросе.
ForUm

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