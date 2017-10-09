Президент Украины Петр Порошенко и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган по результатам Шестого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой подписали совместное заявление. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Также подписано двустороннее соглашение о защите инвестиций и изменения, которые были внесены в соглашение об избежании двойного налогообложения, предоставят дополнительный толчок двустороннему взаимодействию.

Украинская и турецкая стороны также подписали План действий по развитию двусторонних отношений между Украиной и Турцией на 2017-2019 гг.

По итогам Стратегического совета был подписан Меморандум о сотрудничестве между Дипломатической академией Украины при МИД Украины и Дипломатической академией Турецкой Республики. Документ подтверждает готовность двух учебных заведений к развитию сотрудничества в образовательной сфере, способствует обмену научным опытом и развитию учебных программ между Дипломатической академией Украины при МИД Украины и Дипломатической академией Турецкой Республики при МИД.

Также было подписано соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение о взаимном содействии и защите инвестиций. Документ определяет порядок содействия привлечению взаимных инвестиций из Турции в Украину и из Украины в Турцию, определяет механизм их взаимной защиты на территориях обоих государств, способствует справедливому и равноправному режиму инвестирования.

Кроме того, подписан протокол между правительствами о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество, Имплементационный протокол между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области географической информации.

Также были подписаны контракты между украинскими и турецкими компаниями в оборонной сфере.