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Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турецкой Республики по внутренним паспортам (ID-картам) вступит в силу в четверг, 1 июня.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по ID-картам с 1.06.2017 вступает в силу. Встречаем первых туристов из Украины и взаимно», - написал онв  Twitter.

 




Напомним, Украина и Турция подписали соглашение о взаимных поездках граждан по ID-картам 14 мая.

 

21 мая турецкие власти официально опубликовали решение о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признания нового (внутреннего) украинского паспорта (ID-карты) как проездного документа (travel document) для поездок граждан Украины в Турцию.
ForUm

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