Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турецкой Республики по внутренним паспортам (ID-картам) вступит в силу в четверг, 1 июня.
Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
«Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по ID-картам с 1.06.2017 вступает в силу. Встречаем первых туристов из Украины и взаимно», - написал онв Twitter.
Угода про взаємні поїздки громадян UA та ТR за ID-картками з 1.06.2017 набуває чинності.Завтра зустрічаємо перших туристів з UA та на взаєм— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 31 мая 2017 г.
Напомним, Украина и Турция подписали соглашение о взаимных поездках граждан по ID-картам 14 мая.
21 мая турецкие власти официально опубликовали решение о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признания нового (внутреннего) украинского паспорта (ID-карты) как проездного документа (travel document) для поездок граждан Украины в Турцию.
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