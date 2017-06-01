Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турецкой Республики по внутренним паспортам (ID-картам) вступит в силу в четверг, 1 июня.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по ID-картам с 1.06.2017 вступает в силу. Встречаем первых туристов из Украины и взаимно», - написал онв Twitter.

Угода про взаємні поїздки громадян UA та ТR за ID-картками з 1.06.2017 набуває чинності.Завтра зустрічаємо перших туристів з UA та на взаєм — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 31 мая 2017 г.







Напомним, Украина и Турция подписали соглашение о взаимных поездках граждан по ID-картам 14 мая.

21 мая турецкие власти официально опубликовали решение о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признания нового (внутреннего) украинского паспорта (ID-карты) как проездного документа (travel document) для поездок граждан Украины в Турцию.