Печерский районный суд Киева избрал бывшему директору государственного предприятия «Информационные судебные системы» (2013-2014 годы) Леониду Богданову, который подозревается в хищении 6,4 млн гривен, меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на начальника департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.
«Ему избрали ночной домашний арест», - сказал Горбатюк.
По его словам, такое решение суд вынес на прошлой неделе (2-6 октября).
Прокуратура не согласна с таким решением и внесла апелляционную жалобу.
Напомним, правоохранители задержали Богданова 23 сентября на границе при попытке выехать в Россию.
Он подозревается в завладении в 2013-2014 годах вместе с сообщниками государственными средствами в сумме 6,4 млн грн путем заключения фиктивных договоров поставки программного обеспечения для систем видеоконференцсвязи в органах юстиции Украины с последующим выводом государственных средств на подконтрольную иностранную компанию.
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