также в разделеПолитика
Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве 10
Нардеп Украины возглавила один из ключевых комитетов ПАСЕ 19
Выборы президента ПАСЕ: Первый тур не выявил победителя 19
Порошенко рассказал, о чем три часа говорил с Эрдоганом 178
Срочные дебаты ПАСЕ по украинскому закону об образовании состоятся 12 октября 46
ПАСЕ проведет срочные дебаты по украинскому закону об образовании 105
Порошенко: Реализация закона по Донбассу обусловлена рядом требований к РФ 114
В 2020 году в Киеве пройдет сессия ПА НАТО 72
Климкин: РФ угрожает суверенитету стран ГУАМ 82
ПА НАТО приняла резолюцию о расширении помощи Украине 142
Порошенко подписал закон о пенсионной реформе 123
Посол США в РФ считает приоритетным восстановление суверенитета Украины 101
Закон о реинтеграции Донбасса: в Раде пояснили, кто будет руководить войсками 145
Волкер и Сурков обсудили перемирие на Донбассе 138
Порошенко подписал закон о продлении особого статуса ОРДЛО 967
Венецианская комиссия настаивает на создании в Украине антикоррупционного суда 63
Парубий подписал закон о пенсионной реформе 163
Во Франции заявляют, что Украина подтвердила приверженность «Минску» 58

В Кремле заявили, что участники «нормандского формата» и США не могут изменить ситуацию на Донбассе. Об этом сказал журналистам в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты встречи спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Вячеслава Суркова.

На вопрос, что должно случиться, чтобы после таких переговоров были изменения «на земле», Песков ответил: «Изменения на земле не могут быть обеспечены силами стран-участниц «нормандского процесса» или иных стран, в частности, США». По его словам, изменения «на земле могут быть обеспечены только участниками этого конфликта, коими являются Киев и Донбасс», сообщает УНИАН.

При этом Песков добавил, что на встрече в Белграде Сурков и Волкер «сверили часы и обменялись мнениями по нынешней ситуации». «Для изменения ситуации на земле необходимо четкое наличие политической воли в плане выхода не на дальнейшее нагнетание конфронтации, а на решение проблем мирными политическими средствами «, - сказал Песков.

Напомним, 7 октября в столице Сербии Белграде состоялись переговоры спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова о перемирии на востоке Украины. 

Сурков заявил, что переговоры прошли конструктивно.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

68
Теги