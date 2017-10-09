В Кремле заявили, что участники «нормандского формата» и США не могут изменить ситуацию на Донбассе. Об этом сказал журналистам в Москве пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты встречи спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Вячеслава Суркова.

На вопрос, что должно случиться, чтобы после таких переговоров были изменения «на земле», Песков ответил: «Изменения на земле не могут быть обеспечены силами стран-участниц «нормандского процесса» или иных стран, в частности, США». По его словам, изменения «на земле могут быть обеспечены только участниками этого конфликта, коими являются Киев и Донбасс», сообщает УНИАН.

При этом Песков добавил, что на встрече в Белграде Сурков и Волкер «сверили часы и обменялись мнениями по нынешней ситуации». «Для изменения ситуации на земле необходимо четкое наличие политической воли в плане выхода не на дальнейшее нагнетание конфронтации, а на решение проблем мирными политическими средствами «, - сказал Песков.

Напомним, 7 октября в столице Сербии Белграде состоялись переговоры спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова о перемирии на востоке Украины.

Сурков заявил, что переговоры прошли конструктивно.