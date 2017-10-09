Сотрудничество польских субъектов хозяйствования, в частности, импорт товаров, происходящих с территории Украины, которую контролируют сепаратисты, должен осуществляться в соответствии с украинским законодательством.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на письмо посольства Польши в Украине по поводу статьи в издании Dziennik Gazeta Prawna о полулегальных поставках антрацита с ОРДЛО в Польшу.

«О последних публикациях об импорте антрацита с востока Украины МИД Республики Польша в первую очередь отмечает, что Польша неизменно стоит на позициях уважения территориальной целостности Украины и не признает сепаратистских «народных республик» в Донецкой и Луганской областях. Каждый вид деятельности, сотрудничества с лицами и субъектами на названных территориях должен происходить с согласия украинского государства, поэтому любые формы сотрудничества польских субъектов хозяйствования, в том числе импорт товаров, происходящих с территорий, контролируемых сепаратистами, должен происходить согласно украинскому законодательству», - говорится в письме.

В посольстве отметили, что своими действиями Польша многократно доказывала, что является самым надежным сторонником Украины в Европейском Союзе. Много раз Польша голосовала за наложение санкций на Россию, которая незаконно аннексировала часть территории Украины. «Одновременно со своей стороны мы серьезно воспринимаем все сообщения о нелегальной торговле товарами, происходящими с территорий, временно неконтролируемых украинской властью», - отмечаются в сообщении.

В посольстве напомнили, что в 2014 году Евросоюз из-за аннексии Россией Крыма и активного участия РФ в конфликте на Донбассе ввел санкции, которые включают: персональные ограничения (запрет въезда), финансовые (замораживание фондов, инвестиционные ограничения) и ограничения оборота товаров (ввоз и вывоз). Режим международных санкций в указанном объеме регулируется отдельными распоряжениями Совета ЕС. Различные распоряжения касаются Украины, Крыма и Севастополя и Российской Федерации и направления применяются всеми государствами-членами ЕС.

В посольстве подчеркнули, что ограничения распространяются на лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств или нарушение прав человека в Украине, а также ответственных за действия, направленные против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, таким образом они охватывают лиц и фирмы самопровозглашенных «республик» с Донбасса. Перечень субъектов хозяйствования, на которые распространяются ограничения, охватывает более 200 физических и юридических лиц, в том числе лиц, являющихся депутатами Государственной думы РФ от Крыма и Севастополя, а также лица и фирмы самопровозглашенных «республик».

В посольстве также отметили, что Министерство иностранных дел Польши не является компетентным в сфере ряда вопросов, затронутых в статье издания Dziennik Gazeta Prawna на тему импорта в Польшу антрацита с востока Украины.

«С целью получения полной информации предлагаем обращаться в польское Министерство развития, Министерство энергетики и Национальную налоговую администрацию», - отмечается в письме.

Как ранее сообщал ForUm, польская газета Dziennik Gazeta Prawna в среду опубликовала статью, в которой отмечается, что антрацит из ОРДЛО полулегально попадает в Польшу, а доходы от этого получает, в частности, так называемый лидер террористической организации «ЛНР» Игорь Плотницкий.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил ввоз в страну антрацита с оккупированных районов Донбасса.