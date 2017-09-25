Управление специальных расследований Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения государственными средствами служебными лицами одного из государственных предприятий, которое входило в структуру Министерства юстиции Украины, в особо крупных размерах по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«В ходе расследования на основании собранных доказательств разоблачен бывший руководитель госпредприятия, созданного с целью ведения единых и государственных реестров, в совершении преступления на этой должности. Он подозревается в завладении в 2013-2014 годах вместе с сообщниками государственными средствами в сумме 6,4 млн грн путем заключения фиктивных договоров поставки программного обеспечения для систем видеоконференцсвязи в органах юстиции Украины с последующим выводом государственных средств на подконтрольную иностранную компанию», - говорится в сообщении.

23 сентября 2017 года подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при попытке пересечения государственной границы в направлении Российской Федерации с целью побега и уклонения от уголовной ответственности.

В этот же день бывшему чиновнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Кроме того, ГПУ внесла в Печерский районный суд Киева ходатайство об избрании в отношении указанного должностного лица меры пресечения в виде содержания под стражей.

Органом досудебного расследования принимаются меры, направленные на установление других участников преступной схемы и их роли, а также проверяются другие подобные сделки на сумму более 40 млн гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил о задержании экс-директора ГП «Информационные судебные системы» Леонида Богданова при пересечении границы.