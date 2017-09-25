Правоохранители задержали экс-директора ГП «Информационные судебные системы» Леонида Богданова при пересечении границы.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на начальника Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.
«При пересечении границы задержали подозреваемого, бывшего директора ГП «Информационные судебные системы», - сказал он.
Горбатюк уточнил, что это произошло 23 сентября на пункте контроля «Конотоп» Сумской области.
По его словам, задержанный ехал поездом в Россию.
Как известно, ГП «Информационные судебные системы» ранее возглавлял Леонид Богданов.
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