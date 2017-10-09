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Министерство финансов своевременно выделяло средства на полигон в Калиновке и вины ведомства в ситуации, которая недавно там произошла, нет. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на брифинге.

«Хочу опровергнуть свои сомнения относительно выделения финансов Минфином, - мы установили, что Минфин выделял все ресурсы на запросы Минобороны в то время и в том размере, которое заказывало Минобороны. Сейчас сосредотачиваемся над неадекватностью планирования, передачи средств, использования должностными лицами в Генштабе и собственно руководства этой базы хранения», - сказал Луценко, сообщает 112 Украина.

Он анонсировал вручение подозрений, в том числе, руководству указанных в предыдущей цитате структур. «У нас есть еще одна версия, которую мы должны проверить, потому что, кроме терактов, мы имеем и факты преступной халатности», - добавил генпрокурор.

Напомним, ранее Луценко сказал, что прокуратура проверит роль Министерства финансов Украины в причинах, которые привели к пожару на складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой области. 

Министр финансов Украины Александр Данилюк назвал политическим давлением заявление генпрокурора. 

В то же время в Минфине подчеркнули, что финансирование бюджетной программы Министерства обороны, предусматривающей меры по сохранению и взрывопожаробезопасности боеприпасов, в том числе на складе в Калиновке, поступило в полном объеме в соответствии с запросом Министерства обороны.

 
ForUm

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