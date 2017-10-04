Министр финансов Украины Александр Данилюк назвал политическим давлением заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что пожар на складах в Калиновке мог произойти из-за действий Минфина в части выделения средств на охрану арсенала. Об этом министр сказал журналистам перед заседанием правительства в среду, сообщает 112 Украина.

«Я считаю, что это является попыткой политического давления. Мы вчера как Министерство финансов обнародовали все цифры, как финансировались объекты. Мы со своей стороны все запросы Минобороны профинансировали и сделали это вовремя. На меня давить во время бюджетного процесса – это не работает. Я думаю, что это надо уже понять. Я считаю, что деньги на прокуратуру выделены адекватные», - заявил Данилюк.

Ранее Луценко сказал, что прокуратура проверит роль Министерства финансов Украины в причинах, которые привели к пожару на складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой области. «Сейчас мы видим служебную халатность ответственных лиц Генерального штаба, так и проверяем аналогичную квалификацию при выделении средств на эти работы, потому что по предварительным данным средства прибыли только в августе, в конце августа, что сделало невозможным серьезную охрану этих объектов», - заявил Луценко.

Сегодня стало известно, что Минобороны попросило выделить дополнительно 100 млн грн на обеспечение безопасности военных складов.

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко выступил за замену военизированной охраны на военных складах батальонами охраны и обеспечения.