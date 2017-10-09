Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытку вербовки спецслужбами России жителя Черниговской области.

По данным пресс-центра СБУ, украинец нелегально работал в России и попал в поле зрения спецслужб РФ, которые давлением и угрозами заставили мужчину согласиться на сотрудничество. Угрожая уголовным преследованием за нелегальное трудоустройство, представители ФСБ заставили работника вернуться в Украину и собрать информацию о количестве личного состава и техники украинских военных подразделений в приграничных с Россией районах.

Мужчина также должен был предоставить сведения о средствах защиты государственной границы Украины, размещении военных объектов и конфиденциальные данные сотрудников украинских правоохранительных органов. После выполнения задания он должен был прибыть в РФ и передать информацию своим «кураторам».

«Вернувшись в Украину, черниговец сразу связался с сотрудниками СБУ и дал показания относительно обстоятельств вербовки иностранными спецслужбами и поставленных перед ним задач», - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины призывает украинцев воздержаться от визитов в Россию, ведь факты вербовки наших граждан российскими спецслужбами становятся массовыми. Согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет.

Учитывая, что житель Черниговщины не выполнил преступную задачу иностранных спецслужб и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и полученном задании, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил его от уголовной ответственности.