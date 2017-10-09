также в разделеОбщество
Напавшую на микроавтобус банду грабителей задержали в Одессе 20
Посольство Польши отреагировало на скандал с углем с ОРДЛО 24
Карпатскую гору Поп-Иван засыпало снегом 21
В Черкасском горсовете прошли обыски 25
Экс-директора «Информационных судебных систем» отправили под домашний арест 36
Под Одессой с затонувшего немецкого судна подняли 14 тысяч боеприпасов 40
В Украину идет значительное похолодание 125
СБУ блокировала масштабное производство водки из стеклоомывателя 33
НАПК внесло предписание Жданову 27
МИД подтверждает гибель одного украинца в авиакатастрофе в Конго 29
Шахтеры перекрыли международную трассу на Волыни 65
Луценко: Поправка Лозового не повлияет на расследование дел Майдана 29
В СБУ рассказали о новом случае вербовки украинца в РФ 46
Взрывы в Калиновке: Луценко отказался от своих обвинений в адрес Минфина 45
СБУ задержала крупную группировку торговцев оружием 54
ГПУ будет добиваться экстрадиции заказчика убийства Вороненкова 48
Луценко: Муженко могут допросить по делу о взрывах в Калиновке 51
Луценко назвал заказчика и организаторов убийства Вороненкова 140

Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной принял участие в открытии Театра на Подоле.

Заказчиком убийства бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова был криминальный авторитет Владимир Тюрин, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В Стокгольмском арбитраже начались слушания по спору НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром» относительно условий контракта на покупку газа.

Парламентская ассамблея Совета Европы окончательно утвердила проведение утром в четверг, 12 октября срочных дебатов, касающихся языковых положений седьмой статьи закона «Об образовании» в Украине. 

Президент Украины Петр Порошенко и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган провели трехчасовую встречу один на один.

Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве.

Национальный банк заявляет, что «ПриватБанк» должен выставить на продажу непрофильные для себя активы: горнолыжный курорт «Буковель» (Ивано-Франковская область), здание телеканала «1+1» в Киеве и самолеты авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

Нобелевскую премию по экономике вручили американцу Ричарду Талеру за исследования в области поведенческой экономики. 

Министерство энергетики и угольной промышленности допускает рост цен на газ для населения и теплокоммунэнерго на 17,6% - до 5,815 грн за 1 тыс. куб. м (без учета стоимости транспортировки и НДС), в условиях действующего ценообразования, которое определено постановлением Кабинета Министров о спецобязательствах на рынке газа. 

Суд РФ арестовал двоих украинских пограничников, которые были задержаны возле государственной границы, сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги