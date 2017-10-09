Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной принял участие в открытии Театра на Подоле.
Заказчиком убийства бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова был криминальный авторитет Владимир Тюрин, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
В Стокгольмском арбитраже начались слушания по спору НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром» относительно условий контракта на покупку газа.
Парламентская ассамблея Совета Европы окончательно утвердила проведение утром в четверг, 12 октября срочных дебатов, касающихся языковых положений седьмой статьи закона «Об образовании» в Украине.
Президент Украины Петр Порошенко и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган провели трехчасовую встречу один на один.
Украина и Турция подписали ряд соглашений о сотрудничестве.
Национальный банк заявляет, что «ПриватБанк» должен выставить на продажу непрофильные для себя активы: горнолыжный курорт «Буковель» (Ивано-Франковская область), здание телеканала «1+1» в Киеве и самолеты авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).
Нобелевскую премию по экономике вручили американцу Ричарду Талеру за исследования в области поведенческой экономики.
Министерство энергетики и угольной промышленности допускает рост цен на газ для населения и теплокоммунэнерго на 17,6% - до 5,815 грн за 1 тыс. куб. м (без учета стоимости транспортировки и НДС), в условиях действующего ценообразования, которое определено постановлением Кабинета Министров о спецобязательствах на рынке газа.
Суд РФ арестовал двоих украинских пограничников, которые были задержаны возле государственной границы, сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
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