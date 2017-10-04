Финансирование бюджетной программы Министерства обороны, предусматривающей меры по сохранению и взрывопожаробезопасности боеприпасов, в том числе на складе в Калиновке, поступило в полном объеме в соответствии с запросом Министерства обороны. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов.

«Министерство финансов считает заявления генерального прокурора о возможной опосредованной вине Минфина в произошедших в Калиновке событиях сугубо политическими и противоречащими принципам деятельности прокуратуры определенных пунктом 4 части первой (презумпция невиновности) и пункта 6 части первой (политической нейтральности) статьи 3 Закона Украины «О прокуратуре», - подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что все мероприятия по финансированию арсеналов, баз и складов ВСУ осуществляет в полном объеме и в установленные сроки согласно бюджетной росписи в соответствии с запросом Минобороны.

Так, на 2017 год расходы на эту программу предусмотрены в сумме 140,8 млн грн, что на 64,6 млн грн или 84,8% больше по сравнению с 2016 годом (76,2 млн гривен)

Распределение средств указанной бюджетной программы (КПКВК 2101210) по конкретным направлениям использования осуществляет Минобороны как главный распорядитель бюджетных средств.

Согласно данным паспорта этой бюджетной программы, Министерством обороны непосредственно на обеспечение живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных сил Украины в 2017 году предусмотрено направить 92,3 млн грн, что на 36,1 млн грн или 64,2% больше по сравнению с 2016 годом (56,2 млн гривен).

Напомним, министр финансов Украины Александр Данилюк назвал политическим давлением заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что пожар на складах в Калиновке мог произойти из-за действий Минфина в части выделения средств на охрану арсенала.