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Представители пограничных ведомств Украины и Российской Федерацией проведут в Брянске встречу относительно двух задержанных украинских пограничников. Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала 112 Украина

«Встреча будет проведена на том участке, где это произошло. Там будут только представители ГПСУ и представители погранслужбы ФСБ России. Будем обсуждать, каким образом наши пограничники попали в руки российских пограничников. Нам интересна позиция России относительно того, каким они видят будущее этой ситуации и как они будут ее решать», - сказал он. 

По его словам, украинская сторона прорабатывает основные версии случившегося. О том, где задержанные находятся на данный момент, не известно. 

Напомним, 3 октября во время проведения мониторинга участка государственной границы пропали два офицера отдела пограничной службы «Знобь-Новгородское» Сумского пограничного отряда. 

Российская сторона сообщила, что задержала двух граждан Украины, которые заявили, что являются военнослужащими, и попросила предоставить соответствующие документы.

Прокуратура начала по данному факту уголовное производство.
ForUm

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