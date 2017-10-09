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В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию вокруг арсенала возле Калиновки Винницой области обнаружено, изъято 1834 взрывоопасных предмета, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по состоянию на 7:00 9 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается.

Пиротехники ГосЧС продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 416 заявок.

Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 20 645 тыс. га территории.

Проводится очистка от взрывоопасных предметов местности в 5-километровой зоне вокруг арсенала.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. До 2 октября на территории склада наблюдались единичные детонации, а 3 октября взрывы полностью прекратились.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов  травмированы 2 человека.

28 сентября все эвакуированные вернулись в свои дома, кроме больных, эвакуированных из ЦРБ Калиновского района. 

Запрет на использование воздушного пространства над складами боеприпасов возле Калиновки продлили до вечера 9 октября.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировалавзрывы как диверсию.

Однако заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что прокуратура не обнаружила признаков диверсионных групп и использования беспилотных летательных аппаратов в районе арсенала.
ForUm

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