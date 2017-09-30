Впервые с 2001 года Нобелевский фонд увеличил размер премий. Лауреаты 2017 получат не 8, а 9 млн шведских крон, сообщает ВВС Україна.

Разница составляет примерно 1,12 млн долларов.

В 2012 году на фоне последствий финансового кризиса фонд уменьшил выплаты с 10 до 8 млн крон. Это было первое сокращение премий от 1949 года.

«В начале следующей недели начнутся объявления лауреатов Нобелевской премии 2017 года, и мы рады сообщить, что в этом году увеличим сумму премии на один миллион шведских крон», - приводятся в пресс-релизе слова председателя фонда Карла-Хенрика Хельдина.

Нобелевский фонд был основан в 1900 году, чтобы осуществлять выплаты Нобелевских премий. Согласно завещанию промышленника Альфреда Нобеля, эти премии отмечают особые научные достижения в пяти областях: физика, химия, физиология и медицина, литература и содействия миру в мире.

С 1969 года по инициативе Банка Швеции Нобелевской премией также отмечают достижения в области экономической науки.

С учетом инфляции, сумма в 9 млн крон немного превышает (на 9%) первую премию, выплаченную в 1901 году. Тогда она была немного меньше 151 тыс. крон. Общий капитал Нобелевского фонда на конец 2016 составил 1,73 млрд крон.