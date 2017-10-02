Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2017 год получат американцы Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг за исследования суточных ритмов. Об этом стало известно в ходе специальной пресс-конференции Нобелевского комитета в столице Швеции Стокгольме.

Премия присуждена им с формулировкой: «За открытие молекулярных механизмов, контролирующих суточный ритм». «Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг смогли заглянуть внутрь наших биологических часов и объяснить их внутреннюю работу. Их открытия объясняют, как растения, животные и люди приспосабливают свои биологические ритмы, чтобы синхронизировать их с вращением Земли», – говорится в официальном пресс-релизе Нобелевского комитета, передает 112 Украина.

В этом году сумма Нобелевской премии была увеличена на 1 миллион шведских крон – до 9 млн крон, что примерно эквивалентно сумме в 1 млн 119 тыс. американских долларов.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил единолично японский исследователь Ешинори Осуми за открытие и исследование механизмов аутофагии – процесса распада и утилизации клеточных компонентов.