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Нобелевская премия в области физики присуждена в 2017 году Райнеру Вайсу (1/2), Барри Баришу и Кипу Торну по (1/4) за изобретение детектора гравитационных волн и их исследование. Об этом Нобелевский комитет объявил во время специальной пресс-конференции в Стокгольме.

Премия в области физики присуждена с формулировкой: «За решающий вклад в LIGO-детектор и наблюдение гравитационных волн». LIGO-детектор – это лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория, расположенная в США, сообщает 112 Украина.

Вокруг нее образовалось Международное научное сообщество LIGO. Нобелианты этого года основали этот проект.

В этом году сумма Нобелевской премии была увеличена на 1 миллион шведских крон – до 9 млн крон, что примерно эквивалентно сумме в 1 млн 119 тыс. американских долларов.

Ранее на этой неделе в Стокгольме уже были оглашены имена лауреатов престижной научной премии в области физиологии и медицины. Ими стали американские исследователи Джефри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг. Награда присуждена им с формулировкой: «За открытие молекулярных механизмов, контролирующих суточный ритм».
ForUm

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