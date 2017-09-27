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Государственный адвокат экс-президента Виктора Януковича Максим Герасько обратится в Центр бесплатной правовой помощи с просьбой профинансировать его поездку в Россию для встречи с подзащитным.

Об этом Герасько сообщил в среду в комментарии журналистам после окончания заседания в Оболонском райсуде по делу о госизмене Януковича, сообщает Укринформ.

«Я считаю, что конфиденциальное свидание с моим клиентом необходимо. Я сейчас хочу обратиться в Центр по предоставлению бесплатной правовой помощи, чтобы мне выделили финансирование и потом решить этот вопрос», - сказал он.

По словам адвоката, он планирует уехать в Россию по адресу проживания экс-президента, который предоставили в ходе судебного заседания защитники Януковича, которых он позже отзывал. Герасько заявляет, что ему необходимо встретиться с Януковичем, чтобы согласовать позицию его защиты по делу о госизмене.

Напомним, 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом экс-президента Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.

6 сентября суд принял решение о переносе заседания на 21 сентября, таким образом предоставив Герасько дополнительное время для ознакомления с материалами дела.

21 сентября, суд отказался снова предоставить Герасько дополнительное время для ознакомления с материалами дела.
ForUm

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