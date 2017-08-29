Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении первому заместителю Ирпенского городского головы, который действуя в преступной организации вместе с Ирпенским городским головой и другими установленными следствием лицами, совершил тяжкие и особо тяжкие преступления с целью хищения бюджетных средств и земель на территории Ирпеня, что составляет десятки миллионов гривен убытков. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Действия должностного лица квалифицированы по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный в составе преступной организации), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

В прокуратуре допросили в качестве подозреваемого первого заместителя Ирпенского городского головы и вручили ходатайство о применении к последнему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры Киевской области.