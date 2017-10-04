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Народный депутат Украины требует от СБУ проверить информацию о возможном сотрудничестве с ФСБ главы Администрации морских портов Украины (АМПУ) Р. Вецгаканса во время работы того в компании «Феникс» (Санкт-Петербург, РФ) в 2016 году.

В частности, парламентарий требует сообщить, проверялись ли во время специальной поверки перед назначением Вецгаканса на должность главы АМПУ данные о его контактах с Автономной некоммерческой организацией «Управление делами регионального общественного фонда поддержки Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки».

По мнению народного депутата, доступ к государственной тайне, который получил Вецгаканса с назначением руководителем АМПУ, представляет угрозу для национальной безопасности Украины.

Летом 2017 года в украинских СМИ уже высказывались подозрения в отношении возможного сотрудничества Вецгаканса с ФСБ на основании информации о том, до приезда в Украину он работал в российском порту «Бронка», принадлежащем высокопоставленным чиновникам спецслужб РФ.

Однако министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян игнорирует эти обвинения. Чиновник заявляет, что «пришлось приложить много усилий, чтобы пригласить Райвиса Вецкаганса на должность и.о. председателя АМПУ», а также утверждает, что тот «дает хороший результат» и «является руководителем европейского качества».
ForUm

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