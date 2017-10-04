В Мангуше на получении взятки в сумме 5000 грн задержан полицейский, сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В правоохранительные органы обратился житель района с заявлением о том, что старший следователь Мангушского отдела полиции требует от него денежные средства в размере пяти тысяч гривен за закрытие уголовного производства по факту незаконного изготовления и хранения наркотических средств.

Во вторник, 3 октября, заявитель, действуя под контролем правоохранителей, в Мангуше передал полицейскому неправомерную выгоду в сумме 5000 грн, которые были положены в книгу – «Уголовный процессуальный кодекс Украины».

Сразу после получения взятки сотрудника полиции задержали следователи прокуратуры Донецкой области совместно с представителями Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, денежные средства изъяли.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом), которое проводит второй следственный отдел следственного управления прокуратуры Донецкой области, продолжается.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.