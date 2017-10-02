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Число пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе увеличилось до 406 человек, сообщает NBC News со ссылкой на полицию.

«Мы слышали, как взрываются фейерверки. Потом мы вдруг услышали звуки выстрелов. Люди начали кричать, что их ранили ... Когда мы стали убегать, на земле лежали несколько сотен людей», - рассказала одна из очевидцев, сообщает УНИАН.

«Люди продолжали падать и падать ... Они получали ранения на расстоянии одного фута от нас», - уточнила она. «Люди пытались спасать своих друзей. Вокруг были выстрелы. Помогать другим означало бы, что нас тоже застрелят», - добавила женщина.


Напомним, на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По последним данным, количество погибших составило 50 человек.

Ликвидированный полицией стрелок из Лас-Вегаса оказался 64-летний Стивен Паддок из Мескита (штат Невада).

Ответственность за стрельбу взяли на себя террористы ИГИЛ. 

 
ForUm

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