Количество погибших после стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе выросло до 50 человек. Об этом сообщает в Twitter The Associated Press.

«По словам шерифа Невады, в Лас-Вегасе во время стрельбы на музыкальном фестивале погибли по меньшей мере 50 человек и минимум 200 получили ранения», - сказано в сообщении, передает «Украинская правда».

Также отмечается, что полицейские нашли женщину, которая может быть причастна к стрельбе на открытом концерте, где, по предварительным данным, присутствовало около 40 тысяч человек.

Напомним, на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. Сообщалось о двух погибших и 24 пострадавших.