Национальная полиция обратилась в суд относительно засекречивания судебных решений по делу убийства журналиста Павла Шеремета, потому что так решило следствие.



Об этом на брифинге в понедельник заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает «Украинская правда».



«Следствие не может проходить под видеокамерами и под постоянным вниманием фрилансеров-журналистов. Следствие - это процесс, который предусматривает закрытость», - отметил он.



На уточнение, почему это было сделано через год после убийства министр заявил:



«Когда вы будете работать следователем, то будете формулировать, как должны проходить следственные действия. Потому что так решило следствие, я являюсь не процессуальным руководителем».



Также глава Нацполиции Сергей Князев не раскрыл новых деталей в деле.



«Следственная группа отрабатывает ряд рабочих версий. Без решений суда невозможно проводить следственные действия. Учитывая, что это производство имеет большую общественную нагрузку, мы обращусь в суд, по закрытию информации в реестре. Суд согласился и мы работаем», - отметил Князев.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

20 июля в МВД заявили, что следствие по данному делу не имеет четких подозреваемых.

С 24 июля полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета.