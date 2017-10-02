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Национальная полиция обратилась в суд относительно засекречивания судебных решений по делу убийства журналиста Павла Шеремета, потому что так решило следствие.

Об этом на брифинге в понедельник заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает «Украинская правда».

«Следствие не может проходить под видеокамерами и под постоянным вниманием фрилансеров-журналистов. Следствие - это процесс, который предусматривает закрытость», - отметил он.

На уточнение, почему это было сделано через год после убийства министр заявил:

«Когда вы будете работать следователем, то будете формулировать, как должны проходить следственные действия. Потому что так решило следствие, я являюсь не процессуальным руководителем».

Также глава Нацполиции Сергей Князев не раскрыл новых деталей в деле.

«Следственная группа отрабатывает ряд рабочих версий. Без решений суда невозможно проводить следственные действия. Учитывая, что это производство имеет большую общественную нагрузку, мы обращусь в суд, по закрытию информации в реестре. Суд согласился и мы работаем», - отметил Князев.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

20 июля в МВД заявили, что следствие по данному делу не имеет четких подозреваемых.

С 24 июля полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета. 
ForUm

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