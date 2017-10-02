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Депутаты Национального собрания (парламента) Венгрии отказались от встречи с делегацией Верховной Рады относительно разъяснений положений закона «Об образовании», в частности языковой статьи.

Об этом на согласительном совете председателей фракций сказала первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко, сообщает Укринформ.

«На прошлой неделе депутаты Верховной Рады, достаточно большая наша делегация была в Будапеште на форуме, организованном Советом Европы относительно Стамбульской конвенции. Наши коллеги предлагали встретиться с депутатами парламента Венгрии, чтобы обсудить вопрос закона. К сожалению, наши коллеги отказались от такой встречи», - сообщила первый вице-спикер.

При этом Геращенко призвала депутатов использовать все возможные международные площадки для разъяснения представителям других государств положения закона.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе. 28 сентября он вступил в силу.

Новую редакцию закона раскритиковали Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. 
ForUm

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